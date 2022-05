XP/Ipespe: Lula tem 45% contra 34% de Bolsonaro; vantagem do petista no 2º turno é de 18 pontos

Apoie o 247

247 - Pesquisa telefônica do Instituto Ipespe, patrocinada pela XP Investimentos e divulgada nesta sexta-feira (27), mostra o ex-presidente Lula (PT) na liderança da corrida eleitoral com 45% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 34%.

O levantamento, realizado entre 23 e 25 de maio, ainda compreende a candidatura de João Doria (PSDB), que já anunciou estar fora da disputa.

Segundo turno

Na projeção do segundo turno mais provável, entre Lula e Bolsonaro, o petista teria, de acordo com a pesquisa, 53% dos votos, contra 35% do atual chefe do governo. A vantagem do petista é de 18 pontos.

A pesquisa ouviu 1.000 pessoas por telefone entre os dias 23 e 25 de maio. O nível de confiança é de 95,45% e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07856/2022.

