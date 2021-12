"Já está claro que a agenda neoliberal deu errado", diz Nelson Barbosa

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Nelson Barbosa, em entrevista à TV 247, afirmou que já é possível constatar o fracasso do neoliberalismo econômico no Brasil.

“Essa história de que vamos fazer reformas, reformas, reformas e a economia cresce a longo prazo... O problema é que o longo prazo nunca chega e sempre tem uma reforma adicional”, ironizou.

Barbosa destacou as inúmeras ações da agenda neoliberal implementadas no país que, até o momento, não foram suficientes para promover o crescimento nacional. “Hoje está claro que a agenda mais neoliberal, mais anti-Estado, deu errado. Os números mostram isso. Antes da Covid o Brasil estava crescendo, em média, 1,5%, e as pessoas prometiam um crescimento de 2,5% ou 3%. Foi feito o teto de gastos para derrubar o juro. O juro caiu, mas a economia caiu também, e agora o juro voltou a subir. Foram feitas reformas, a reforma da Previdência, reforma trabalhista, foi feita uma nova política de preços da Petrobras, foi feita a independência do Banco Central e isso sozinho não levantou a economia”. “Essa agenda fracassou”, concluiu.

