Lemann, Sicupira e Telles correm risco de prisão nos Estados Unidos, aponta Jornal do Brasil

Do Jornal do Brasil – Os 3 homens mais ricos do Brasil e articuladores do maior golpe financeiro da história do Brasil, se forem processados nos EUA, poderão ser condenados e presos, mesmo devolvendo os R$ 20 bilhões que desviaram das Lojas Americanas .

Também a Price Waterhouse, empresa de auditoria que encobriu a fraude, será responsabilizada.

Fonte do JORNAL DO BRASIL em Nova York diz que os credores não acreditam mais na possibilidade de ter seus direitos resguardados pela justiça brasileira, depois de serem informados que o irmão do ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio foi contratado para representar as Lojas Americanas no processo de Recuperação Judicial: "sabemos como funciona o sistema judicial no Brasil. Nossos clientes querem processar Lemann, Sicupira e Telles, assim como a Price, nos EUA", assegurou.

Esses processos já começam a ser articulados, para serem protocolados no Tribunal de Nova York, por fundos de investimentos que viram as centenas de milhões de dólares investidos em ações das Lojas Americanas virarem pó, depois da descoberta da fraude no Brasil.

