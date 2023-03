Luiz Carlos Trabuco: 'nova regra fiscal abre espaço para a queda dos juros no Brasil'

De acordo com o banqueiro, a proposta "aumenta a perspectiva de menos pressão fiscal no futuro, abrindo espaço para a queda dos juros" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, elogiou a nova regra fiscal apresentada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (30). De acordo com o banqueiro, a proposta é uma "combinação de restrição de despesas e geração de superávits, o que aumenta a perspectiva de menos pressão fiscal no futuro, abrindo espaço para a queda dos juros". O posicionamento dele foi publicado pela coluna Painel.

"Ao ser criativa, flexível e simples, a nova regra fiscal representa um avanço. E mantém os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal e do teto de gastos", disse. "O gradualismo também é um dos pilares de sua lógica, o que representa um aspecto elogiável por permitir uma execução tempestiva, sem turbulências", afirmou.

O dirigente vê os próximos passos da análise com otimismo. "Até pela reação positiva das lideranças do Congresso, o plano fiscal tem a oportunidade de ser apreciado objetivamente no andamento da pauta de votações".

Ao comentar as novas regras, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que alguns setores privilegiados terão aumento de tributos.

Juros

Em decisão neste mês de março, o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), manteve a Selic em 13,75%, taxa básica de juros. Aliados do governo Lula criticaram o alto percentual no Brasil.

Quando os juros aumentam, o crédito fica mais caro, as pessoas têm menos dinheiro para gastar, e diminui o poder de consumo no País.

A base governista no Congresso Nacional pretende convocar o presidente do BC, Roberto Campos Neto, para explicar o percentual.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.