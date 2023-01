Lula revoga oito privatizações em andamento, incluindo a dos Correios

Apoie o 247

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revogou várias privatizações que estavam em andamento. "Foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) despacho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que determina a revogação dos atos que estão em andamento à privatização dos Correios, EBC (Empresa Brasil de Comunicação), Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência), Nuclep (Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A), Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados); e dos armazéns e os imóveis da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), Petrobras e PréSal Petróleo (Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural)", aponta reportagem do Valor Econômico.

Segundo o documento, a medida tem como objetivo 'assegurar uma análise rigorosa dos impactos da privatização sobre o serviço público ou sobre o mercado no qual está inserida a referida atividade econômica', informa o despacho.

