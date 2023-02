Marisa Lojas anuncia renúncia de presidente

Apoie o 247

247 - A Marisa Lojas informou nesta quarta-feira (8) que o diretor presidente Adalberto Pereira dos Santos renunciou à presidência da empresa. Quem assumirá o comando de forma temporária é Alberto Kohn de Penhas, atual vice-presidente Comercial e executivo. Em recado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informou que o membro do conselho de administração, Marcelo Adriano Casarin, também renunciou ao cargo.

De acordo com a CNN Brasil, a companhia disse que deu início a um processo de seleção do novo presidente e para a nomeação de novo membro para o conselho.

A Marisa contratou a BR Partners para assessorá-la no processo de renegociação de seu endividamento financeiro e a Galeazzi Associados para apoiá-la no aperfeiçoamento da estrutura de custos da companhia.

Segundo números divulgados no InfoMoney, Marisa tinha um endividamento bruto de R$ 788 milhões (considerando seu braço financeiro) no final de setembro de 2022. O número representa 44,7% sendo que R$ 200 milhões do total irão vencer no curto prazo.

O processo de reestruturação da Marisa também ocorre em um contexto no qual outra empresa conhecida nacionalmente, as Lojas Americanas, entrou em recuperação judicial por dívidas entre R$ 43 bilhões e R$ 47 bilhões.

A Americanas tem os bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles como os principais acionistas. Juntos eles possuem cerca de 31% das ações da empresa, mas deram o calote, e não chegaram a um consenso sobre como lidar com a crise da companhia.

Outra empresa, a Ambev, que tem participação dos três empresários, também teria um rombo bilionário nas contas.

