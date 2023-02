Meirelles defende corte de gastos para reduzir juros

Ex-presidente do BC durante governos Lula afirmou que a autoridade do BC depende estritamente de sua independência edit

247 - O ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, publicou nesta segunda-feira (6) um artigo no Estadão crítico ao que chamou de "pressão" do governo federal sobre o Banco Central.

Ele argumenta que as "incertezas no campo fiscal" e expectativas de que a inflação suba justificam a decisão do Copom de manter a taxa de juros em 13,75% ao ano.

>>> Lula diz que explicação do Copom para juros elevados é uma "vergonha" e defende que taxas caiam

Segundo Meirelles, a autoridade do BC depende estritamente de sua independência.

"Uma autoridade monetária sem autoridade sobre a política monetária gera danos severos ao país. Um exemplo basta: por anos, o Fed, banco central americano, fez as vontades do presidente Richard Nixon e manteve os juros baixos artificialmente. A inflação americana atingiu patamares inaceitáveis, e foi necessário que outro chairman do Fed, Paul Volker, levasse os juros à casa dos 20% e gerasse uma recessão na década de 1980 para domar a inflação e reequilibrar a economia", cita o articulista.

Ele finaliza argumentando que o caminho para gerar uma redução nos juros é o corte de gastos.

"Os juros não são altos por vontade do Banco Central, mas para controlar a inflação. O caminho para a redução dos juros não passa por desejos ou pressões, mas por trabalho duro. É preciso cortar gastos para interromper a desconfiança em relação à capacidade de pagamento do País e parar de alimentar a inflação. O governo precisa apresentar uma nova regra fiscal objetiva e efetiva. Se o trabalho for bem feito, o resultado é garantido. Implantado na minha gestão no Ministério da Fazenda em 2016, o teto de gastos criou condições para a Selic atingir os níveis mais baixos da história", completa.

