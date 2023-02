Lula diz que explicação do Copom para juros elevados é uma "vergonha" e defende que taxas caiam

"Não tem explicação" para o nível da taxa Selic, disse o presidente Lula na cerimônia de posse de Aloizio Mercadante como presidente do BNDES edit

247 - O presidente Lula, ao discursar na cerimônia de posse de Aloizio Mercadante como presidente do BNDES, criticou os elevados juros cobrados no País e defendeu que as taxas caiam para impulsionar o crescimento econômico.

"O BNDES pode contribuir para fazer com que a taxa de juros nesse país caia do jeito que está", disse Lula.

"Não tem explicação" para o nível da taxa Selic, hoje em 13,75% ao ano, acrescentou.

"Como vou pedir pro Josué [Gomes] fazer com que os empresários ligados à Fiesp vão investir se eles não conseguem tomar dinheiro emprestado?", questionou o presidente.

"O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos que não combina com a necessidade de crescimento que nós temos", avaliou.

Lula ainda classificou como uma "vergonha" a explicação do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central para o atual patamar da taxa de juros.

