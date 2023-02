“BNDES do futuro será verde, inclusivo, digital e industrializante”, diz Mercadante ao tomar posse

Aloizio Mercadante tomou posse como presidente do BNDES em uma cerimônia na sede da instituição edit

247 - O novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, tomou posse nesta segunda-feira (6) na sede da instituição, no Rio de Janeiro.

Em seu discurso, Mercadante prometeu uma agenda de apoio à "nova indústria", voltada para a economia inclusiva, verde e digital.

Falando no início de seu discurso sobre alguns dos casos de sucesso do banco, Mercadante afirmou que os exemplos "demonstram que um banco de desenvolvimento tem que ter uma visão de longo prazo, visão estratégica. E uma das dimensões importantes para um projeto estratégico de desenvolvimento são as exportações. Não apenas commodities agrícolas".

"O Brasil não pode ser só a fazenda. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores do mundo de produtos agrícolas, mas também produtos industriais de alto valor agregado são essenciais para o desenvolvimento do Brasil", frisou Mercadante.

"Para sermos competitivos, as empresas brasileiras precisam disputar esse mercado, ganhar escala, ganhar competitividade, ganhar eficiência", defendeu.

Mercadante defendeu ainda que o BNDES torne-se uma espécie de EXIM Bank para o Brasil. "O BNDES deve apoiar o pré-embarque e o pós-embarque das exportações de bens e produtos", disse.

Ele prometeu que o “BNDES do futuro será verde, inclusivo, digital e industrializante”, destacando que a estratégia de sua gestão será diferente do modelo tradicional. “Não voltaremos ao modelo de subsídios do passado”, disse Mercadante.

