ONU: guerra na Ucrânia colocará Brasil como um dos lanternas do crescimento econômico global

247 - O impacto da guerra na Ucrânia deverá fazer com que o Brasil ocupe um dos últimos lugares em todo o mundo no que se refere ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre as principais economias.

De acordo com o jornalista Jamil Chade, do UOL, “dados publicados nesta quinta-feira pela Conferência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad) indicam que o PIB mundial registrará uma expansão de 2,6%, e não mais de 3,6% como era esperado para 2022. Já o PIB do Brasil terá uma expansão de apenas 1,3% neste ano, uma revisão para baixo em comparação à taxa de 1,8% que a agência originalmente previa para o país”.

Ainda segundo o documento, apenas a África do Sul, que deverá crescer apenas 1,1%, e a Rússia, que deverá ter uma queda de 7,3% em função das sanções impostas por causa da guerra, terão um desempenho pior que o Brasil entre os países que integram o G20. A economia brasileira “também terá uma expansão muito inferior ao índice de crescimento das economias emergentes - de 3,7% - e ficará abaixo da média da América Latina (2,3%) e da América do Sul (2,3%)”, ressalta a reportagem.

A ONU também revisou para baixo o crescimento global para 2022, de 3,6% para 2,6% devido à guerra da Ucrânia e às mudanças nas políticas macroeconômicas feitas pelos países nos últimos meses. "Os efeitos econômicos da guerra da Ucrânia irão agravar a desaceleração econômica em curso no mundo inteiro e enfraquecer a recuperação da pandemia da Covid-19", disse a secretária-geral da UNCTAD, Rebeca Grynspan, de acordo com a reportagem.

