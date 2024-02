Parceria entre o PAC e a Nova Rota da Seda pode alavancar infraestrutura no Brasil

Apoie o 247

Sputnik – A união entre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a Nova Rota da Seda pode impulsionar a infraestrutura do Brasil, afirmam analistas. O governo chinês manifestou interesse em integrar as obras do PAC, com um orçamento de R$ 1,7 trilhão, ao projeto da Nova Rota da Seda durante uma visita do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, a Brasília, no final de janeiro. Wang Yi sinalizou cooperação em setores como produção de soja, economia verde, economia digital, inteligência artificial e exploração espacial.

Analistas consideram a combinação dos projetos como uma oportunidade significativa, embora ressaltem a necessidade de avaliar os riscos. Para especialistas como Pablo Ibanez, professor de geopolítica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a iniciativa representa um casamento perfeito entre dois projetos ambiciosos. No entanto, ainda há incertezas sobre como a integração será efetivada, uma vez que nenhum termo foi assinado até o momento.

A expectativa é que a parceria entre o Brasil e a China possa destravar gargalos na infraestrutura nacional, especialmente na construção de ferrovias e outros projetos estratégicos. Evandro Menezes, analista do setor, destaca o interesse chinês na expansão de infraestrutura, como portos, estradas e ferrovias, visando conectar fluxos de comércio de mercadorias entre os dois países.

Apesar das oportunidades econômicas que a integração pode trazer, há preocupações sobre possíveis endividamentos do Brasil com a China e questões políticas, como a neutralidade diplomática em relação a Taiwan. Porém, analistas argumentam que o Brasil possui uma estrutura institucional sólida para negociar acordos que beneficiem o país e que a avaliação cuidadosa dos termos é crucial para evitar compromissos desvantajosos.

