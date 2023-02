"Perdi a economia de uma vida de uma vez só", diz investidor que perdeu tudo com Americanas e Eike Batista

Tática utilizada pelo pequeno investidor, conhecida "all in", quando o investidor aloca todos os recursos em apenas uma ação, é vista como de alto risco pelo mercado financeiro edit

247 - Um investidor viu ruir pela segunda vez as suas operações no mercado financeiro após vir à tona a fraude contábil de R$ 40 bilhões das Lojas Americanas. O investidor, identificado pela coluna E-Investidor, do jornal O Estado de S. Paulo, com o nome fictício de Siqueira, já havia perdido o dinheiro investido em ações da OGX, petroleira de Eike Batista, que quebrou em 2012. “De repente, acabou. Perdi a economia de uma vida de uma vez só”, disse.

Segundo a reportagem, “a tática utilizada por ele sempre foi o 'all in', quando o investidor aloca todos os recursos em apenas uma ação. Com base em análise técnica do comportamento dos papéis, ele identificava tendências de alta e fazia swing trades (operações de compra e venda de ativos no prazo de dias ou semanas) até atingir um preço-alvo determinado. O objetivo era fazer cerca de 2% a 5% de ganho em cada papel, o que garantia algo em torno de R$ 5 mil, considerando o valor investido”.

No dia 11 de janeiro deste ano, após o alerta sobre o rombo das americanas, Siqueira realizou uma ordem de venda de 400 das 10 mil ações que detinha da Americanas e cada uma saiu por R$ 12,05, alcançando um total de R$ 4.820.

“Restaram ao operador 9,6 mil ações, cujo preço médio pago em novembro de 2022 foi de R$ 15,82. Considerando o lote vendido naquele dia, ele investiu R$ 158,2 mil na varejista – a soma de todas as suas economias”, destaca a reportagem.

Em 2012, o investidor havia aplicado R$ 154,8 mil em ações da OGX que resultaram em um saldo de apenas R$ 42, após sucessivas quedas e grupamentos de ações. “Morri com o papel na mão, como dizem no mercado. Eu não vendi, fiquei acreditando na palavra do Eike até o último momento”, disse.

O fundador da Gava Investimentos, Ricardo Brasil, observa que Siqueira cometeu um “erro clássico” ao colocar todo o capital em um único ativo, sem diversificação ou gestão de risco. “Você pode operar desta forma e ganhar uma porcentagem considerável por mês e aí, em um dia, tudo ir a zero”, disse.

