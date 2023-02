Lula: "vai acontecer com o Lemann o que aconteceu com o Eike Batista"

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula prevê que Jorge Paulo Lemann, um dos acionistas de referência da Americanas, terá o mesmo destino que Eike Batista, o empresário falido e endividado que já foi o homem mais rico do Brasil. O mandatário petista foi entrevistado pelo jornalista Kennedy Alencar para a estreia de um novo programa na RedeTV!.

Comentando sobre o histórico de Lemann, que ocupa atualmente o posto de homem mais rico do Brasil, Lula disse que o caso Americanas "não é nem pedalada, é motociata". "O Lemann era vendido como o supra sumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra", disse Lula na entrevista.

"Financiava estudantes em Harvard para participar do governo, falava contra a corrupção, mas agora comete fraude que pode chegar a R$ 40 bi", disse Lula, apontando que algo similar está acontecendo na Ambev.

"Vai acontecer com ele o que vai acontecer com Eike Batista".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.