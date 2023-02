Caloteiro da Americanas, Lemann ainda é o homem mais rico do Brasil

Apoie o 247

247 - O empresário Jorge Paulo Lemann (foto), um dos principais acionistas da Americanas, que entrou em recuperação judicial por dívidas de R$ 47 bilhões, é o brasileiro mais rico do mundo, de acordo com o novo ranking da revista Forbes, divulgado nesta quinta-feira (2).

O executivo tem patrimônio estimado em US$ 15,8 bilhões (R$ 78,8 bilhões) e ficou em 110º lugar no mundo. Em 174º vem Eduardo Saverin, um dos criadores do Facebook, com US$ 10,8 bilhões.

A empresária Luiza Luiza Trajano, do Magazine Luiza, tem uma fortuna avaliada em US$ 1,1 bilhão (R$ 5,521 bilhões na cotação desta 5ª). Ela apareceu na 2.423ª posição.

Em primeiro lugar ficou o bilionário francês Bernard Arnault, que comanda o grupo de marcas de luxo LVMH (Louis Vuitton, Dior, lojas Sephora e outros negócios). Ele tem uma fortuna estimada em US$ 217,5 bilhões (R$ 1 trilhão). Arnault superou Elon Musk, agora o segundo da lista, com US$ 183,8 bilhões.

Caso Americanas

O empresário Jorge Lemann é o principal acionista da Americanas junto com Beto Sicupira e Marcel Telles. A empresa entrou em recuperação judicial por dívidas acima de R$ 40 bilhões.

Os três bilionários também são acionistas da Ambev, que teria um rombo tributário avaliado em cerca de R$ 30 bilhões.

