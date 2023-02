Administrador judicial afirma que dívida da Americanas na verdade é de R$ 47,9 bilhões

Apoie o 247

247 - A dívida total da Americanas é ainda maior do que a apresentada no pedido de recuperação judicial , que citava o valor de R$ 41,2 bilhões. De acordo com a equipe de administração judicial do processo de recuperação, o rombo é, na verdade, de R$ 47,9 bilhões, informa a Folha de S. Paulo.

O montante de R$ 6,6 bi a mais no valor da dívida foi descoberto em um pente fino feito pela equipe em questão na lista de dívidas e credores apresentada pela própria Americanas.

A diferença já foi informada via petição à 4ª Vara Empresarial da cidade do Rio de Janeiro, responsável por acompanhar a recuperação judicial da empresa.

Questionada sobre a discrepância nos valores, a Americanas alegou que os R$ 6,6 bilhões a mais "se devem ao valor total de debêntures nas quais a Americanas S.A é devedora das empresas JSM Global e B2W Digital Lux, que integram o grupo Americanas e também estão sob recuperação judicial", ainda de acordo com a Folha.

