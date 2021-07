Eike Batista dá calote em escritórios de advocacia e defesa abandona ex-bilionário

247 - O empresário Eike Batista deu calote nos três escritórios de advocacia que trabalham no seu caso. Há meses os pagamentos não são feitos e, por isso, as bancas decidiram abandonar a defesa do antigo homem mais rico do Brasil. A informação é da coluna de Bela Megale, no Globo.

Os advogados do empresário temem que ele não honre os pagamentos do acordo de delação premiada que firmou com a Procuradoria-Geral da República (PGR). Foi acertado o pagamento de R$ 800 milhões pelo empresário. O caso corre no Supremo Tribunal Federal (STF), pois a delação envolve pessoas com foro privilegiado.

Por meio de sua nova defesa, Batista disse que mudou de advogado "por entender que, estrategicamente, era o melhor para a representação de seus interesses". Em relação a obrigações com qualquer órgão público, o empresário afirma que "as quitará oportunamente, como sempre fez até hoje".

