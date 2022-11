Pérsio Arida diz que não tem intenção de 'ter cargos em Brasília' e joga areia sobre "dobradinha" com Haddad na Economia

O ex-presidente do Banco Central e um dos pais do Plano Real afirmou que a decisão se deve ao seu "momento de vida". Ele também negou ter sido convidado para ser ministro edit

247 - O ex-presidente do Banco Central Pérsio Arida, um dos pais do Plano Real, declarou à Folha de S. Paulo não ter interesse em ocupar cargos no próximo governo Lula (PT).

"Por razões pessoais, pelo meu momento de vida, não tenho intenção alguma de ter cargos em Brasília", disse.

A afirmação joga areia sobre a possibilidade de Arida formar com Fernando Haddad (PT) uma dobradinha na área econômica da próxima administração federal. A hipótese foi levantada nesta quinta-feira (24) pelo Broadcast Político, do Estado de S. Paulo. Haddad seria o ministro da Fazenda e Arida ocuparia a secretaria-executiva do ministério ou comandaria a pasta do Planejamento.

Arida negou ter sido convidado para ser ministro do Planejamento. "Esse suposto convite não passa de um devaneio de algumas agências de notícias. Foi difundido e a quimera acabou sendo tomada como se verdade fosse. O fato é que não recebi nenhum convite ou qualquer sondagem para ser Ministro do Planejamento ou da Fazenda".

