Petrobrás anuncia reajuste de 19% no gás natural para distribuidoras

247 - A Petrobrás anunciou nesta sexta-feira que o metro cúbico do gás natural vai ficar 19% mais caro para as distribuidoras a partir de domingo. O valor pago pelo consumidor depende também da margem de lucro dos revendedores e dos impostos federais e estaduais.

>>> Botijão de gás já custa quase 10% do salário mínimo

O reajuste foi calculado com base em uma fórmula que leva em consideração o preço do barril de petróleo no mercado internacional e a taxa de câmbio.

A guerra na Ucrânia fez o preço do barril de petróleo operar frequentemente na casa dos US$ 100 (cerca de R$ 492).

