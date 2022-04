Botijão de gás já custa quase 10% do salário mínimo

Na média mensal, o preço do botijão chegou a R$ 113,48, o maior valor do século edit

247 - O botijão de gás de 13 quilos foi vendido em média a R$ 113,24 na última semana -- o equivalente a 9,3% do salário mínimo, que está em R$ 1.212. Os dados são da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

O Observatório Social da Petrobrás (OSP) apontou que, na média mensal, o preço do botijão chegou a R$ 113,48, alcançando o maior valor real da série histórica, inciada em julho de 2001.

O preço do botijão é mais do dobro do auxílio gás pago pelo governo federal às famílias de baixa renda. Hoje, o benefício é de R$ 51.

Segundo o economista Eric Gil Dantas, do OSP e do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais (Ibeps), a situação fez crescer o uso da lenha para cozinhar entre os brasileiros. A partir de 2017, a lenha superou o gás liquefeito de petróleo (GLP), e, em 2020, esse consumo já era 7% maior do que o de GLP, afirma o economista.

