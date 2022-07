Pobreza e inflação: 350 mil famílias entram na fila do Auxílio Brasil cada mês

Apoie o 247

247 - O aumento da pobreza e da inflação no Brasil vem levando cada vez mais famílias a entrarem na fila de espera do Auxílio Brasil. Desde abril deste ano, 350 mil famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza são registradas no programa por mês e aguardam para receber o benefício.

Entre janeiro e maio, aproximadamente 2,5 milhões de famílias se cadastraram no Cadastro Único, que funciona como porta de entrada para programas sociais.

A fila do Auxílio Brasil foi zerada nos meses de janeiro e fevereiro. No entanto, com o agravamento da crise e a ampliação do orçamento do programa, os recursos não foram suficiente para todos, o que levou a uma fila de cerca de 1,1 milhão em junho.

Além disso, a quantidade de famílias que buscam fazer o cadastro para conseguir obter o benefício, a chamada "fila da fila", vem aumentando.

Agora, a intenção do Ministério da Cidadania é tentar manter a fila zerada até o fim do ano, mesmo que seja preciso obter ainda mais recursos para o programa. (Com informações da Folha de S. Paulo).

