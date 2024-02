Prates anuncia parceria estratégica entre Petrobrás, petroleira e fundo de investimento de Abu Dhabi

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, informou pela rede X, antigo Twitter, que se reuniu com o vice-presidente executivo do grupo Mubadala Investment Company e com o presidente do Conselho da Mubadala Capital, Waleed Al Mokarrab Al Muhairi, visando a realização de investimentos do Fundo Mubadala no Brasil. O objetivo imediato é a construção de uma parceria que visa recuperar a operação da Refinaria Landulpho Alves, em Mataripe, Bahia.

Ao mesmo tempo, a Petrobrás ampliará e aprimorará o empreendimento de biocombustíveis do grupo no Brasil.

continua após o anúncio

“Acertamos que nossas equipes intensificarão os trabalhos logo após a volta dos feriados de Carnaval com vistas a finalizar a nova configuração societária e operacional ainda neste primeiro semestre de 2024. Demais detalhes e andamentos atuais serão mantidos sob confidencialidade até a finalização do processo”, escreve Prates.

O executivo da estatal brasileira de petróleo afirma que a empresa está “mantendo a consistência com nosso plano de parcerias estratégicas com empresas congêneres e seguindo a orientação do plano de governo do presidente Lula pela aproximação de países complementares em sinergias com o nosso país”. De acordo com Prates, a Petrobrás está conseguindo, conduzir diálogos francos e diretos e montar empreendimentos muito promissores.

continua após o anúncio

ABU DHABI - (Relato próprio): Acabo de sair de reunião com o Deputy Group, Chief Executive Officer de Mubadala Investment Company e presidente do Conselho da Mubadala Capital, Waleed Al Mokarrab Al Muhairi com quem vimos conversando desde o início do ano passado sobre os… pic.twitter.com/0Jk37UZKhQ — Jean Paul Prates (@jeanpaulprates) February 13, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: