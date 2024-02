Prates anuncia parcerias da Petrobrás com petroleiras do Kuwait

Apoie o 247

247 – Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, expressou otimismo em relação a possíveis parcerias com empresas de petróleo do Kuwait. Em uma postagem feita em uma rede social neste domingo (11), Prates anunciou que a companhia em breve terá novidades relacionadas a essas parcerias. Sua visita ao país faz parte de uma busca por oportunidades de negócios no Oriente Médio, após uma recente viagem à Índia. Segundo o presidente, as reuniões realizadas durante a manhã foram altamente produtivas, de acordo com reportagem do Valor.

Durante sua estadia, Prates se encontrou com os líderes da Kuwait Petroleum (KPC) e da Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co. (Kufpec), assim como com a presidente da Petrochemical Industries Co. (PIC), o braço de petroquímica da KPC. Entre os resultados positivos dessas reuniões, destacou-se a possibilidade de abertura de uma subsidiária da Kufpec no Brasil. Essa potencial parceria é vista como um passo significativo para a Petrobras no fortalecimento de suas operações e alcance internacional.

A expectativa gerada por essas perspectivas promissoras reflete-se nas declarações de Prates, que descreveu as reuniões como extremamente produtivas. A aproximação com empresas do Kuwait demonstra a busca contínua da Petrobras por oportunidades de expansão e colaboração no mercado global de energia.

