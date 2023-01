Preço da carne diminui em janeiro, mostra pesquisa

Os cortes de frango, porco e gado apresentaram redução nos preços e aumento das exportações, de acordo com números do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) edit

247 - Números do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) apontaram que o preço da carne de frango caiu 1,3% nos últimos 30 dias no varejo e deve apresentar retração maior nas próximas semanas. A diminuição do valor no atacado foi de 7,62% nas duas semanas de janeiro para o frango congelado, conforme acompanhamento do

O preço da carne de porco teve queda de 17,1% em comparação com o preço atual com o do final de dezembro, mostrou uma reportagem publicada na semana passada pela coluna Vaivém das Commodities, no jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o Cepea, arroba (15 quilos) de boi gordo custava R$ 340 há um ano, recuou para R$ 300 em junho e vale R$ 287 atualmente.

Outros produtos, como a gasolina, também registraram diminuição de preço no começo deste ano.

As exportações dos três tipos de carne também aumentaram na comparação entre janeiro de 2022 e o mesmo período do ano passado - 28% (frango), a bovina (18%) e a suína (8%).

