Principais bancos lucram R$ 96,2 bilhões em 2022

247 — Os principais bancos lucraram R$ 96,2 bilhões em 2022. Este valor corresponde a uma alta nominal de 6,3% em relação ao ano anterior, quando somou R$ 90,5 bilhões, segundo levantamento do Poder360 .

O levantamento considerou o lucro líquido recorrente das 4 principais instituições financeiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. São estas Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander Brasil.

O Banco do Brasil registrou o maior ganho financeiro em 2022, com R$ 31,82 bilhões, o que representa um crescimento de 51,3% em relação a 2021. Depois, o Itaú vem com R$ 30,79 bilhões, com uma alta de 14,5%.

Bradesco e Santander registram queda no lucro líquido de -21,1%.

