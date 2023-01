Principal acionista da Americanas, que escondeu rombo bilionário, já disse que Brasil é país da impunidade e do coitadinho

Apoie o 247

247 - Acusado de ter cometido a maior fraude corporativa da história do país, Beto Sicupira, dono da gestora 3G e um dos homens mais ricos do Brasil, já reclamou da suposta "cultura" da "impunidade" no país.

A 3G, criada por Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles, é a maior acionista da Americanas, que identificou na última quarta-feira (30) um rombo de R$ 20 bilhões em seu balanço.

O BTG Pactual entrou na Justiça para tentar reverter a liminar que protege a Americanas do bloqueio de bens e recursos, disparando forte acusações contra o trio. Atualmente, a varejista possui dívida estimada em R$ 2,3 bilhões com o banco.

Apesar das denúncias de irregularidades em sua gestão, Sicupira, há mais de um ano, reclamou dos problemas "culturais" do país, entre eles a impunidade aos que cometem crimes.

"Hoje estamos simplesmente vivendo o Brasil que eu sempre vivi. Trabalho há mais de 50 anos, e o Brasil é isso aí, não é diferente disso não. Brasil é o cara chegar, mudar a regra, chegar e tem inflação. Eu tive 72 por cento de inflação em um mês. O Brasil é isso aí. Se vocês estão achando que o Brasil é um negócio que vai virar Estados Unidos, vocês estão no lugar errado. Não vai virar Estados Unidos, porque o Brasil é o país do coitadinho, do direito sem obrigação e da impunidade. Isso é cultural", disse o investidor em uma palestra organizada pelo Infomoney.

