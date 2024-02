Reportagem do New York Times destaca êxito da BYD

Apoie o 247

247 – Uma recente matéria publicada no New York Times enfatiza o notável sucesso alcançado pela BYD, uma empresa chinesa que começou como fabricante de baterias e, posteriormente, evoluiu para se tornar uma concorrente de peso no mercado de veículos elétricos. Em 2007, a BYD era vista com desdém pela indústria automobilística, mas hoje, desbancou a Tesla em vendas globais de carros totalmente elétricos, marcando um feito histórico na indústria.

Com um crescimento surpreendente nos últimos anos, a BYD expandiu suas operações para além das fronteiras chinesas, estabelecendo linhas de montagem em países como Brasil, Hungria, Tailândia e Uzbequistão. Além disso, está prestes a liderar o mercado chinês, prevendo-se que ultrapasse até mesmo o Grupo Volkswagen, consolidando sua posição como uma das principais fabricantes de veículos elétricos do mundo.

Mais de 80% das vendas da BYD ocorrem na China, o maior mercado automobilístico do planeta. Esse crescimento exponencial é comparável apenas ao registrado pela General Motors após a Segunda Guerra Mundial, demonstrando a magnitude do feito alcançado pela empresa chinesa em um curto período de tempo.

A ascensão meteórica da BYD tem despertado interesse e, ao mesmo tempo, levantado questões sobre as políticas de subsídios do governo chinês e o impacto dessas práticas no comércio global. A rápida expansão da BYD na Europa também está sob escrutínio, levando à investigação da União Europeia sobre a possibilidade de tarifas sobre os produtos da empresa chinesa. Assim, enquanto celebra seus sucessos, a BYD enfrenta também o desafio de responder às preocupações e críticas que acompanham seu crescimento vertiginoso.

