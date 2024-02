Rússia organiza reunião de autoridades financeiras de países do Brics

Foi o primeiro evento financeiro do Brics com a participação dos novos membros edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Prensa Latina - O Ministério das Finanças da Rússia organizou uma reunião online de vice-ministros das Finanças e governadores de bancos centrais dos países do Brics, informou neste domingo (11) a TV Brics.

Este foi o primeiro evento financeiro do Brics com a participação dos novos membros.

continua após o anúncio

O vice-ministro das Finanças da Rússia, Ivan Chebeskov, e o primeiro vice-presidente do Banco da Rússia, Vladimir Chistyukhin, falaram sobre as prioridades da presidência russa no âmbito do Brics.

A reunião também abordou questões de cooperação aduaneira e fiscal no âmbito do Brics, financiamento de projetos de infraestrutura, lançamento de uma rede de pesquisa no campo das finanças, bem como a cooperação dentro do Conselho Empresarial dos países membros.

continua após o anúncio

O Banco da Rússia apresentou áreas prioritárias de cooperação financeira, incluindo o funcionamento das reservas cambiais, interação de pagamentos, segurança da informação do setor, uso de tecnologias financeiras, financiamento da transição e desenvolvimento sustentável.

Da mesma forma, a entidade propõe a tarefa de integrar os novos membros do Brics no trabalho financeiro e fortalecer a cooperação entre especialistas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: