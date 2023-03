Tebet: 'novo arcabouço fiscal agradará a todos, inclusive o mercado'

Ministra do Planejamento disse que o novo arcabouço fiscal atenderá tanto à preocupação de zerar o déficit primário, como estabilizar a dívida pública e assegurar investimentos edit

Reuters -A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira que o arcabouço fiscal a ser proposto pelo governo atenderá tanto à preocupação de zerar o déficit primário e estabilizar a dívida pública como ao desejo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de garantir recursos para os investimentos necessários ao crescimento do país.

"Vai agradar a todos, inclusive o mercado", disse Tebet a jornalistas ao deixar o Ministério da Fazenda, onde se reuniu com o ministro Fernando Haddad para tratar do tema.

A ministra disse que a "moldura", a regra e os números do arcabouço serão detalhados por Haddad após o modelo ser apresentado a Lula. Quando questionada sobre se a divulgação do arcabouço acontecerá ainda este mês, ela disse acreditar que sim.

"A reunião foi muito boa. Do lado orçamentário e fiscal, saímos muito satisfeitos e agora é questão de colocar os números no papel. Mas o mais importante é que o arcabouço que vai sair é um arcabouço que vai agradar a todos, porque atende os dois lados", afirmou Tebet.

