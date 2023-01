Terroristas derrubam torre de energia de Itaipu

Apoie o 247

ICL

247 - Bolsonaristas atacaram na madrugada desta segunda-feira (9), uma torre da linha de transmissão de Furnas, sediada na cidade do Rio de Janeiro (RJ) e que interliga a hidrelétrica de Itaipu ao sistema elétrico brasileiro. Itaipu fica no Paraná, na fronteira com o Paraguai.

Houve registro de tentativas de vandalismo em outras instalações, de acordo com reportagem publicada nesta terça-feira (10) pelo jornal Valor Econômico.

O Ministério de Minas e Energia (MME) montou um gabinete de crise, coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para preservar as integridades física e cibernética das instalações mapeadas como infraestruturas críticas do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.