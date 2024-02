"Vamos reverter a desindustrialização precoce do Brasil", diz Alckmin

Apoie o 247

247 – Durante a entrevista concedida à TV Brasil, o vice-presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, detalhou os principais aspectos da nova política industrial brasileira. Alckmin ressaltou a importância de fortalecer o parque industrial do país e promover o crescimento econômico sustentável.

"Nos últimos anos, enfrentamos uma desindustrialização precoce, o que resultou em uma redução do parque industrial brasileiro. No entanto, estamos trabalhando para reverter esse cenário e fortalecer nossa indústria", destacou Alckmin.

O vice-presidente explicou que a nova política industrial é baseada em quatro pilares fundamentais: inovação, sustentabilidade, exportação e produtividade. Ele enfatizou a necessidade de promover uma indústria mais inovadora e sustentável, capaz de competir globalmente.

"Estamos focados em estimular a inovação em todos os setores da indústria brasileira. Acreditamos que a inovação é essencial para impulsionar o crescimento econômico e garantir a competitividade internacional", afirmou Alckmin.

Sobre a questão da sustentabilidade, o vice-presidente ressaltou a importância de uma indústria ambientalmente responsável. "Estamos comprometidos em promover práticas sustentáveis na indústria brasileira. Buscamos desenvolver tecnologias e processos que minimizem o impacto ambiental e contribuam para um futuro mais verde", disse Alckmin.

Empregos de qualidade – Alckmin também abordou a necessidade de aumentar as exportações brasileiras e tornar a indústria nacional mais competitiva no mercado internacional. "Acreditamos que a indústria brasileira tem um enorme potencial para expandir suas operações além das fronteiras do país. Estamos trabalhando para facilitar o acesso das empresas brasileiras aos mercados internacionais e promover o crescimento das exportações", explicou o vice-presidente.

Quanto à questão da produtividade, Alckmin enfatizou a importância de investir em tecnologia e capacitação para tornar a indústria brasileira mais eficiente. "Estamos implementando medidas para aumentar a produtividade e a eficiência da indústria brasileira. Acreditamos que isso é fundamental para impulsionar o crescimento econômico e criar empregos de qualidade", afirmou Alckmin.

Em relação à descentralização da indústria, Alckmin destacou as oportunidades de investimento em diversas regiões do país. "O Brasil possui um parque industrial diversificado, com potencialidades em várias áreas. Estamos trabalhando para descentralizar a indústria e promover o desenvolvimento econômico em todas as regiões do país", disse Alckmin. Assista:

