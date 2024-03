Advogado revela expulsão de Moro do velório de Teori Zavascki e fala das provas contra filho de Felix Fisher

Apoie o 247

247 – Em uma entrevista concedida ao jornalista Joaquim de Carvalho, da TV 247, que causou grande repercussão, o advogado Roberto Bertoldo trouxe à tona revelações surpreendentes sobre eventos que envolvem o ex-juiz suspeito Sérgio Moro, o ex-ministro Teori Zavascki, e a intricada trama da operação Lava Jato. A entrevista revela detalhes até então desconhecidos do público.

Durante a entrevista, Bertoldo aborda diversos tópicos sensíveis que envolvem figuras proeminentes do judiciário brasileiro, incluindo o suposto emparedamento do ministro Teori Zavascki por parte de Sérgio Moro, como revelado por Gilmar Mendes ao Brasil Journal. O advogado relata um incidente ocorrido durante o velório de Teori Zavascki, no qual Moro teria sido expulso do recinto reservado para familiares e autoridades. Esta ação, segundo Bertoldo, demonstra um desconforto palpável na relação entre Moro e Teori, revelando desavenças e desconfianças mútuas.

Além disso, Bertoldo expõe alegações sobre a atuação de Moro em casos judiciais, mencionando uma reclamação protocolada por Teori Zavascki em 2014, na qual questionava a competência da 13ª Vara de Curitiba para julgar casos relacionados à Petrobras. Segundo Bertoldo, Moro teria ignorado essa decisão..

O advogado também lança luz sobre supostas transações financeiras envolvendo o filho de Felix Fisher e outros personagens ligados à operação Lava Jato. Ele afirma possuir informações e documentos que comprovam pagamentos e possíveis influências indevidas em decisões judiciais.

Ao longo da entrevista, Bertoldo denuncia um suposto conluio entre Moro, procuradores e agentes públicos para perseguir e prejudicar indivíduos envolvidos em processos judiciais, lançando luz sobre práticas questionáveis e abusos de poder.

A entrevista levantou questões cruciais sobre a conduta de autoridades judiciais no Brasil. As revelações feitas por Bertoldo colocam em xeque a integridade e a imparcialidade do sistema judiciário, reacendendo polêmicas e demandando investigações mais aprofundadas sobre as alegações apresentadas. Assista:

