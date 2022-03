Boulos minimiza rejeição ao PT em SP: "vejo maior rejeição ao bolsonarismo e cansaço com o PSDB"

Apoie o 247

247 - O pré-candidato a deputado federal pelo PSOL Guilherme Boulos afirmou à TV 247 que acredita sim na possibilidade de a esquerda vencer a eleição para o governo de São Paulo e interromper o ciclo de gestões do PSDB, chamado por ele de “tucanistão”.

Na última segunda-feira (21), Boulos se retirou da pré-campanha ao governo do estado para concorrer a uma vaga na Câmara.

Ele minimizou a rejeição dos paulistas ao PT e disse que o sentimento maior é de “cansaço” com o PSDB. Pesquisa Quaest (SP-03634/2022) divulgada no último dia 17 mostra que Fernando Haddad (PT) é o candidato com maior rejeição em São Paulo, mas é quem lidera a corrida . “Acho que hoje o sentimento mais forte na sociedade brasileira é o de rejeição ao bolsonarismo, depois de três anos dessa destruição. Eu rodei muito em São Paulo no ano passado como pré-candidato a governador, fui para mais de 40 cidades do estado, e o que eu senti foi um cansaço, um esgotamento com esses governos do PSDB”.

Apesar da chance real de vitória, alertou Boulos, é preciso estar atento para a força do PSDB e do bolsonarismo. “Acho sim que tem uma janela de oportunidade para a esquerda pela primeira vez governar São Paulo. E se a gente tiver unidade favorece muito, porque do outro lado tem máquinas poderosas. Tem a máquina do PSDB, que é muita grana, convênio com prefeituras, e tem a máquina do bolsonarismo, com sua baixaria, fake news. Acho sim que temos possibilidades de ganhar, tanto nacionalmente quanto em São Paulo”.

