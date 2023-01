Dino conta ao 247 como reagiu ao golpe: "fizemos a intervenção pelo WhatsApp"

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça, Flávio Dino, em entrevista à TV 247, contou os bastidores da reação do governo Lula à tentativa de golpe bolsonarista no último domingo (8), quando terroristas invadiram as sedes dos três poderes e depredaram o patrimônio público.

Segundo Dino, faticamente, houve um golpe de Estado, mas juridicamente não. "Eles tomaram conta simultaneamente das sedes dos três poderes", disse Dino. "Juridicamente, em face de alguns elementos o golpe não se viabilizou".

Dino acrescentou que o golpe só foi evitado por conta "da rápida decisão de decretar intervenção federal e assumir o comando da segurança do DF".

"Isso foi enviado por WhatsApp ao presidente Lula, e ele me perguntou: 'Flávio, como eu assino?'. Eu disse: 'Presidente, assine e me mande a foto, porque decreto no meio de uma emergência dessa vale'", contou Dino. "Não tinha nem lugar para numerar o decreto. Vai assinar eletronicamente como?".

"Aí ele me mandou o WhatsApp e eu entreguei o decreto na mão do hoje interventor [Ricardo Cappelli] e disse para ele descer e assumir o comando", seguiu o ministro.

"Havia WhatsApp. Em 1964 não havia. Nós fizemos uma intervenção federal por WhatsApp, mas era o que tinha no momento. Ou era assim ou não era", complementou.

