Dino: governo Bolsonaro é o mais corrupto da história brasileira

Ex-governador do Maranhão defendeu uma CPI para investigar a corrupção no MEC e disse que não se pode naturalizar os diversos escândalos do governo Bolsonaro. Assista na TV 247 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-governador do Maranhão Flávio Dino, em entrevista à TV 247, defendeu a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o escândalo dos pastores lobistas no Ministério da Educação.

Segundo Dino, o governo Bolsonaro é o mais corrupto da história brasileira, tendo protagonizado diversos escândalos.

"É um dever cívico do Congresso Nacional e do Ministério Público a CPI do MEC. Temos uma realidade sendo revelada todos os dias em que o suposto combate à corrupção resultou no governo mais corrupto da história brasileira. O governo Bolsonaro é o governo mais corrupto da história brasileira. Todos os dias isto é provado, com orçamento secreto, rachadinha, com o escândalo infelizmente envolvendo as Forças Armadas, uma parte dela, e agora no MEC", disse Dino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Espero que o Ministério Público aja, porque não se pode naturalizar essa profusão de denúncias que todo dia saem", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE