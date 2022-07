Eduardo Moreira sobre apoio de Anitta: a gente quer ter razão ou ganhar a eleição?

Declaração de apoio da funkeira a Lula aglutina mais grupos sociais à campanha do petista, avalia economista edit

247 - O economista Eduardo Moreira avalia que o apoio da cantora Anitta à candidatura do ex-presidente Lula, mesmo sendo estratégico, trará muitos benefícios à campanha do petista, o que não deve ser menosprezado pela esquerda ideológica.

Segundo ele, a declaração de apoio da funkeira aglutina mais grupos sociais à campanha, o que é necessário para vencer as eleições no primeiro turno. Nesse contexto, cobrar um estrito alinhamento ideológico com o PT pode inclusive afastar pessoas da campanha.

“Não dá para dizer ‘só te aceito nessa luta se você pegar o pacote total, que é 13 de cima a baixo, o MST, o MTST, a Palestina contra Israel... Não dá. A gente quer ter razão ou ganhar a eleição? Eu quero ganhar a eleição, depois a gente discute”, disse.

“No final, saiu melhor que a encomenda para o PT e para o Lula, e péssima para o Bolsonaro. Temos nossas visões de mundo únicas, com similaridades talvez, e se formos achar que as pessoas devem pensar igual, ou é pilantra, aí ferrou”, acrescentou.

