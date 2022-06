Esse tipo de negociata do Milton Ribeiro não se faz de forma isolada, diz Wadih Damous

Apoie o 247

247 - O ex-deputado federal e ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro Wadih Damous sugeriu, em entrevista à TV 247, que o possível esquema de propinas de Milton Ribeiro no Ministério da Educação tinha conhecimento ou participação de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo as denúncias, Ribeiro, junto com pastores amigos, recebiam propinas em troca da liberação de recursos da pasta.

“Esse tipo de negociata não é algo que o ministro faz, organiza, articula isoladamente. Todo mundo sabe das relações do Bolsonaro com esse segmento evangélico, que integra e tem relações íntimas com a família dele, com o governo. É por isso que ele deve estar apavorado, é com o que essa investigação pode revelar”, afirmou Damous.

