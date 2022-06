Prisão de Milton Ribeiro 'mela' bandeira anticorrupção de Bolsonaro e Datafolha é aguardado com apreensão

A campanha de Bolsonaro, que já tentava se descolar do caos econômico no país, agora vê sua retórica anticorrupção indo por água abaixo edit

247 - Após a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, "o Palácio do Planalto ainda tenta estimar o tamanho do estrago causado pelo caso na campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL)", informa reportagem do jornal O Globo.

A avaliação é de que agora, além de tentar se descolar do caos econômico - inflação forte e preço dos combustíveis nas alturas -, Bolsonaro terá que se esforçar para manter sua retórica anticorrupção como uma arma eleitoral - ainda que outros casos de corrupção no atual governo já tenha vindo à tona.

A campanha aguarda com apreensão nesta quinta-feira (23) a divulgação da pesquisa Datafolha, realizada em meio à prisão do ex-ministro bolsonarista.

No último levantamento, feito no final de maio, o ex-presidente Lula (PT) aparecia como amplo favorito, vencendo a eleição já no primeiro turno.

