Marília Arraes: precisamos fazer muito em pouco tempo, porque o país foi destruído e o povo tem pressa

Apoie o 247

ICL

247 - Integrante do grupo de trabalho de Desenvolvimento Regional da transição do novo governo Lula (PT) , a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade-PE), em entrevista à TV 247, classificou como uma "catástrofe" a situação orçamentária do país deixada por Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que será necessário muito trabalho para "correr atrás do prejuízo."

"Meu avô Miguel Arraes dizia que para cada ano de um governo de destruição de políticas públicas, de um governo excessivamente liberal ou neoliberal, precisava de 4 a 5 anos de um governo progressita para correr atrás do prejuízo. E a gente viu que, desde não somente do governo Bolsonaro, mas desde o golpe, desde Michel Temer, o Estado brasileiro tem sido destruído por esse pessoal", afirmou a deputada.

"É como se eles quisessem transformar o Brasil numa fazenda. Os grandes instrumentos que tínhamos de transformação social foram atacados constantemente, seja órgãos públicos, seja por meio das privatizações, mas também na retirada de direitos, então é muito que a gente tem que fazer em pouco tempo, porque o povo brasileiro tem pressa", concluiu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.