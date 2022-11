Marília Arraes é anunciada na equipe de transição do futuro governo Lula

Apoie o 247

247 - O vice-Presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, anunciou, nesta terça-feira (22), a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade-PE) como integrante da equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A parlamentar integrará a equipe responsável pela área do Desenvolvimento Regional.

Após o anúncio, Marília reforçou seu compromisso com Lula: "Fiquei muito feliz com o convite para integrar a equipe de transição do presidente Lula. Sei da responsabilidade que o momento exige, por isso vamos trabalhar muito nos próximos meses para ajudá-lo a recuperar a esperança dos brasileiros e brasileiras que acreditam em um país mais justo".

A deputada federal destacou a importância do apoio de seu partido, o Solidariedade, e agradeceu o convite feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. "Faço questão de agradecer pela oportunidade de participar da equipe de transição a todas as lideranças do nosso partido, em especial ao presidente Paulinho da Força. Vamos trabalhar ainda mais pelo Brasil", finalizou.

Marília Arraes, que nas últimas eleições disputou o governo de Pernambuco e obteve mais de 2.1 milhões de votos, foi também o nome apoiado por Lula em Pernambuco no segundo turno do pleito.

