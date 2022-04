Mario Vitor: é preciso que alguém capitalize o voto antipetista, e Doria pode fazer isso

Apoie o 247

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, em entrevista à TV 247, avaliou que a confirmação da pré-candidatura à Presidência da República de João Doria (PSDB) é positiva para a esquerda, uma vez que a terceira via, que patina nas pesquisas de intenção de voto, contribui para a diluição dos votos antipetistas.

Segundo ele, se não houver a terceira via disputando o primeiro turno, votos antipetistas seriam transferidos, majoritariamente, para Jair Bolsonaro.

“É importante o Doria manter a candidatura, pelo quadro que observo agora. Alguém precisa tirar votos dos antipetistas não bolsonaristas -- as pessoas que querem votar contra o PT e contra o Lula e que não são bolsonaristas. É preciso que esse campo seja preenchido. É melhor, porque isso dilui os votos da direita e da extrema direita. Eles não são ameaçadores em relação ao Lula, mas contribuem para desgastar o acúmulo de votos do Bolsonaro. Vai haver o voto antipetista nessa eleição, e é preciso que alguém capitalize isso, e pode ser o Doria. Deve haver outros candidatos, como o próprio Ciro, que tenta capitalizar esse voto dos antipetistas e antilulistas nessa eleição. Se não tiver esse campo disputando no primeiro turno, pode ser que a maioria desses votos da terceira via refluam para Bolsonaro. É importante manter a terceira via fraca, mas que roube alguns votos”, disse.

