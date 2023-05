"Mauro Cid é a caixa-preta do Bolsonaro", diz Alex Solnik

"Ele sabe mais do Bolsonaro do que a Michelle", afirmou o jornalista sobre o militar que foi preso nesta semana por fazer parte de um esquema de falsificação de cartões de vacina edit

247 Preso na quarta-feira (3) pela Polícia Federal por integrar um esquema de falsificação de cartões de vacina, o ex-ajudante de ordens da Presidência da República Mauro Cid, tenente-coronel do Exército, "é a caixa-preta" de Jair Bolsonaro (PL), afirmou o jornalista Alex Solnik à TV 247.

Para ele, a prisão acaba com a carreira de Cid, que "iria comandar tropas em um quartel em Goiânia a pedido do Bolsonaro". Agora, disse Solnik, o militar se torna uma espécie de homem-bomba para Bolsonaro, podendo delatá-lo a qualquer momento. "Não tem a menor importância a essa altura se Bolsonaro se vacinou ou não. Acho que a grande notícia é que funcionava dentro do Palácio do Planalto, portanto o Bolsonaro sabia que existia, essa quadrilha de fraudadores. E o que é mais uma demonstração de que o Bolsonaro sabia? É que o Mauro Cid foi pedir ajuda aonde para fraudar [o cartão de vacina]? Em Duque de Caxias. Quem tem relação com Duque de Caxias é a família Bolsonaro, são os milicianos, não é a praia do Mauro Cid. Ele foi a Duque de Caxias por indicação do seu chefe".

"Então ele tem todas as informações, ele sabe mais do Bolsonaro do que a Michelle Bolsonaro", afirmou.

