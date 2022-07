“O Brasil tem uma máfia, uma organização criminosa no poder”, diz Eduardo Guimarães

Jornalista comentou suspeitas que envolvem casos como o do diretor da Caixa encontrado morto na sede do banco em Brasília e das mortes de Bebianno e do miliciano Adriano da Nóbrega edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Eduardo Guimarães, editor do Blog da Cidadania, foi duro em suas críticas a Jair Bolsonaro e ao clã presidencial. Ele relembrou, em entrevista à TV 247, as suspeitas que envolvem casos como o do diretor da Caixa encontrado morto na sede do banco em Brasília e das mortes do ex-presidente do PSL Gustavo Bebianno e do miliciano Adriano da Nóbrega.

Segundo ele, esses escândalos têm ares “mafiosos”. “Estamos lidando com uma máfia. O Brasil tem hoje uma organização criminosa de verdade no poder. De tanto que falaram que o PT era uma organização criminosa, e tudo isso desmoronou, temos finalmente uma organização criminosa”, criticou.

Guimarães comentou ainda as declarações de Bolsonaro durante uma reunião com embaixadores, em que o chefe de governo atacou as urnas eletrônicas em uma tentativa de colocar em dúvida a credibilidade do sistema de votação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele observa que o evento gerou um raro consenso entre juristas sobre os crimes cometidos por Bolsonaro, e avalia que pedidos de impeachment contra o chefe de governo podem ganhar força. “Apesar do apoio ao impeachment ter disparado, isso seria uma loucura. O processo de impeachment terminaria em meados do ano que vem… Mas existe o TSE. Agora, precisa ver se tem coragem. Pela primeira vez, vejo consenso entre juristas sobre o fato de que o Bolsonaro cometeu crime. Sempre havia uma divisão quando se trata de crimes cometidos pelo Bolsonaro. Agora não tem dúvida, porque é traição à pátria”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE