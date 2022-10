Rodrigo Schüler: “padres estão sendo pressionados a se posicionar contra Lula”

Padre que ajudou a organizar encontro de Lula com líderes católicos acredita que a Igreja deu “dez passos para trás” ao pregar discurso bolsonarista edit

247 - Articulador do encontro do ex-presidente Lula (PT) com líderes católicos na última segunda-feira (18), o padre Rodrigo Schüler afirmou à TV 247 que seus pares estão sendo pressionados por bolsonaristas a ficar contra o petista.

“Estamos em um momento em que a gente tem que desmanchar esses principais argumentos dos bolsonaristas, que é aquilo que eles usam, batem sempre nessa tecla, principalmente ligado à cooptação do fenômeno religioso, contra o aborto, essa questão da ideologia de gênero, liberação das drogas. Por causa desse discurso é que a gente está sofrendo nas igrejas. Muitos padres estão sendo postos na parede para tomarem uma posição”, disse.

“Na verdade, o que eles querem é: ‘padre, você tem que dizer que não podemos votar no Lula porque o Lula é abortista, porque o Lula é a favor das drogas’. E é um discurso que não tem cabimento. Isso nos assusta muito”, completou.

Para o padre, a Igreja deu “dez passos para trás” ao pregar o discurso bolsonarista nos últimos anos, “principalmente em questões morais, éticas, eclesiais”. “Toda a renovação que o Papa Francisco nos traz, parece que nós estamos regredindo com esse movimento ultra conservador que está atingindo nossas igrejas”.

