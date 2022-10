Lula reafirma ser contra o aborto: "nós somos defensores da vida"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) deve abrir sua campanha de segundo turno reiterando ser contra o aborto. Em vídeo publicado pelo Estado de S. Paulo, ele afirma que, além de ser contra, sua esposa, Rosângela da Silva, a Janja, e suas ex-mulheres, Lurdes e Marisa Letícia, também sempre foram contra.

"Eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e dolorida alguém fazer um aborto", declarou.

Candidato a vice-presidente de Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) também esclareceu recentemente ser contrário ao aborto: "o que é dever você fazer são políticas públicas de saúde. É preciso os jovens terem educação e informação até para não ter gravidez indesejada. E oferecer possibilidade pra evitar, métodos contraceptivos".

No período de pré-campanha, Lula afirmou ser pessoalmente contra o aborto, mas defendeu que o tema precisa ser tratado como assunto de saúde pública. Na ocasião, ele destacou que mulheres ricas saem do Brasil para realizar o aborto em outros países onde o procedimento é legalizado. Já as mulheres pobres, falou o ex-presidente, fazem o aborto de forma clandestina e acabam se ferindo ou até morrendo.

