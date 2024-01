Rui Falcão aponta alinhamento pessoal entre Marta e Boulos como estratégia para vitória nas eleições de São Paulo

Deputado também aposta no histórico de realizações do PT na capital paulista para atrair apoio a Guilherme Boulos. Assista na TV 247 edit

247 - O deputado federal e ex-presidente do PT, Rui Falcão, elogiou em entrevista à TV 247 a aliança selada entre a ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy (sem partido) e o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), pré-candidato na disputa pela Prefeitura da capital paulista.

O almoço no último fim de semana que reuniu os dois serviu, segundo Falcão, para aproximá-los do ponto de vista pessoal. Ele relatou que os dois 'se entenderam muito bem' e que são 'duas pessoas muito consistentes'.

Ele também afirmou que as pesquisas internas do PT indicam que 'há uma boa memória do mandato da Marta como prefeita. Ela trabalhou para toda a cidade, não apenas a periferia'.

Falcão também prevê que o PT integrará a chapa de Boulos para fortalecer o pré-candidato nos palanques municipais com seu histórico de realizações na capital paulista. "Temos o que mostrar", disse. Assista:

