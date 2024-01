Boulos inicia viagem pela França e China após confirmar Marta Suplicy como vice

Apoie o 247

247 - Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, inicia neste fim de semana uma viagem pela Europa e Ásia com o objetivo de explorar práticas bem-sucedidas de gestão pública para integrá-las ao seu plano de governo.



A jornada teve início no sábado (13), após o encontro com a ex-prefeita Marta Suplicy, onde foi confirmada sua participação na eleição municipal deste ano, contando com Marta no papel de vice, após seu retorno ao PT.



Na segunda-feira (15), Boulos está agendado para se reunir com Anne Hidalgo, prefeita de Paris, para discutir iniciativas bem-sucedidas na capital francesa, como o projeto "Cidade de 15 minutos", que enfatiza investimentos em transporte público. Posteriormente, o político seguirá para a China, onde planeja encontrar-se com autoridades locais em diversos municípios asiáticos. Em 23 de janeiro, Boulos retornará às suas atividades em São Paulo.



Como informado pelo Estadão , essa excursão faz parte da estratégia de Boulos para superar sua falta de experiência em gestão pública. O objetivo da viagem é absorver práticas internacionais e projetar uma imagem mais moderada, afastando-se da associação radical feita por seus adversários. Em 2020, Boulos chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Bruno Covas (PSDB).

