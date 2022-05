"Se tentarem privatizar a Petrobrás, este governo vai enfrentar a maior greve da história", diz Deyvid Bacelar

Apoie o 247

ICL

247 - O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, disse em entrevista à TV 247 que a categoria vai cruzar os braços no que ele chamou de “maior greve da história” caso Jair Bolsonaro (PL) e seus ministros decidam avançar nos estudos para um projeto de lei que viabilize a privatização da Petrobrás.

“Nós já estamos com aprovações de assembleias. Desde dezembro do ano passado a categoria vem dizendo que se Bolsonaro, Paulo Guedes [ministro da Economia] e Adolfo Sachsida [ministro de Minas e Energia] e o novo presidente da Petrobrás tiverem a audácia e ousadia de colocar um projeto de lei de privatização da Petrobrás, esse governo, em ano eleitoral, vai enfrentar a maior greve da história da categoria petroleira”, alertou.

Bacelar ressaltou que diferentemente do que vem pregando - que a culpa da alta de preços dos combustíveis é dos governadores -, Bolsonaro é sim o principal responsável pela disparada dos preços.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Bolsonaro tem "rabo preso aos preços internacionais", diz Lula sobre política da Petrobrás

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ele tenta se eximir da responsabilidade, mas a culpa do aumento dos preços dos combustíveis é de Bolsonaro. Ele indica os presidentes da Petrobrás e a maioria dos membros do Conselho de Administração. Se o preço está aumentando é porque o governo federal não quer ir de encontro, se desgastar com os acionistas minoritários, a quem ele [Bolsonaro] deve favor”, complementa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sindicalista também fez comentários sobre a nova indicação de Bolsonaro à presidência da Petrobrás , na tentativa de “fechar o cerco” para privatizar a estatal.

>>> Ações da Petrobrás despencam em Nova York com troca de CEO

“Além de dois ministros [Economia e Minas e Energia], Bolsonaro coloca na presidência da Petrobrás alguém que é ‘lacaio’ deles [Paulo Guedes e Adolfo Sachsida], da área de TI [Tecnologia da Informação], que já ganhou muito dinheiro com as privatizações feitas no sistema de telecomunicações aqui no Brasil, com o argumento de ‘baratear’ o acesso à internet com os grandes provedores em toda a América Latina”, finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE