Bolsonaro tem "rabo preso aos preços internacionais", diz Lula sobre política da Petrobrás

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) voltou a criticar os preços altos dos combustíveis, atrelados ao dólar, e defendeu que eles sejam 'abrasileirados'. O petista lembrou que mais da metade da inflação nas alturas resulta de preços controlados pelo governo, como gasolina, óleo diesel, gás e energia elétrica, mas Jair Bolsonaro (PL) nada faz para atenuar o impacto sobre a vida do povo.

“Para o povo brasileiro, o preço da gasolina a R$ 8, o diesel a R$ 7, o gás a R$ 150, R$ 140, R$ 130, e para os acionistas estrangeiros, lucro. Não é possível, é irresponsabilidade. Um governo totalmente irresponsável, não tem nenhuma preocupação com o povo brasileiro”, disse na manhã desta terça-feira (24), em entrevista à rádio Mais Brasil News, de Manaus (AM).

Lula afirmou que a BR Distribuidora foi “esquartejada” e vendida, sob argumento de que os combustíveis custariam menos, mas atualmente o Brasil tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos sem pagar impostos, enquanto os brasileiros pagam preços altíssimos pela gasolina, o óleo diesel e o gás de cozinha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eles diziam que a gasolina ia ficar mais barata e, por essa razão, privatizaram a BR. Então, nós tínhamos uma grande empresa distribuidora de petróleo, que é a BR. Essa empresa foi esquartejada, foi privatizada e hoje nós temos mais de 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos sem pagar imposto e cobrando a preço de dólar aqui no Brasil”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Comentando mais uma troca na diretoria da Petrobrás por Bolsonaro, Lula afirmou que, em vez de trocar o presidente da estatal, Bolsonaro precisa trocar de postura e ter coragem de assumir a Presidência do Brasil, de verdade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O Bolsonaro precisa parar de falar bobagem, precisa parar de ficar dizendo que tem vontade de dar murro na mesa. Não é trocando o presidente [da Petrobrás], não. Se a Petrobrás é tão importante, assuma ele a presidência da Petrobrás. O que ele tem que ter é coragem. Porque, na verdade, o que ele tem é rabo preso aos preços internacionais. (...) Ele precisa parar de acreditar que a fake news que ele faz todo dia, toda semana de manhã, vai sustentá-lo por muito tempo. Ele pode fazer uma reunião com o Conselho Nacional de Política Energética, trazer a Petrobrás para a mesa, trazer o Conselho da Petrobras e decidir que o preço não será dolarizado, que nós não vamos pagar o preço internacional, nós vamos pagar o preço do custo da gasolina aqui no Brasil. É isso que nós vamos fazer, porque o trabalhador ganha salários em reais. Nós fazemos produção em reais, não tem porque ficar cobrando em dólar".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE