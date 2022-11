"Sucesso internacional de Lula vai fortalecê-lo na luta interna", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Apoie o 247

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva representa um grande momento da história brasileira. "Não apenas pela vitória de uma lenda, mas também pela derrota de um projeto muito perigoso", diz ele. "Minha sensação é de alívio, mas ainda temos terceiro e quarto turnos para disputar. O terceiro é a tentativa do bolsonarismo de aprontar confusão. O quarto é a tentativa de colocar o governo a serviço do mercado", acrescenta.

Paulo destaca que todos os líderes estrangeiros congratularam Lula e disse que é importante que o governo Lula consiga manter um rumo de transformação. "Lula é a pessoa que melhor encarnou a dimensão do Brasil no mundo. O Brasil vai passar de pária a protagonista, e em grau ainda maior. Os BRICS nunca pararam, mas sentiram muito o declínio do Brasil", afirma. "Bolsonaro era percebido como risco à humanidade. Europeus e americanos contam com Lula na luta contra a extrema-direita mundial e o sucesso internacional de Lula vai fortalecê-lo na luta interna", pontua.

O economista disse ainda que espera que Lula possa restabelecer o controle sobre as estatais e a área de energia. "Quem apostava na privatização da Petrobrás perdeu", disse ele. "Lula já está no centro. É impossível conclamar uma pessoa a ir para onde ela já está. Lula não se renderá ao capital financeiro", finalizou.

