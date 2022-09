"Terceira via sangrou e isso pode ajudar Lula a vencer no primeiro turno", diz Breno Altman

“Se a terceira via Ciro/Tebet continuar sangrando, a chance de Lula vencer no primeiro turno é real”, analisa o jornalista edit

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Breno Altman avaliou as últimas pesquisas de intenção de voto para presidente e disse não ser o cenário mais provável uma vitória do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno.Altman afirmou que as últimas pesquisas estão cada vez mais alinhadas e definidas e destacou que, caso a terceira via, representada por Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), continue perdendo votos, assim como indicou a pesquisa FSB/BTG de segunda-feira (19) , Lula pode sim aumentar as chances de liquidar a fatura na primeira etapa do pleito.

“A terceira via sangrou e perdeu quatro pontos. Destes, Lula ganhou três. Se a terceira via Ciro/Tebet continuar sangrando, a chance de Lula vencer no primeiro turno é real. Vamos ter que aguardar os próximos acontecimentos”, finalizou Altman.

